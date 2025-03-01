Yargıtay onadı: Haciz işlemi için arayıp mesaj atan avukata para cezası

Yargıtay, bir kişi hakkında icra takibi ve haciz işlemi başlatacağını belirterek dokuz mesaj gönderen ve yedi kez telefon eden avukata ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan verilen 2 bin 250 lira adli para cezasını onayladı.

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İstanbul’da çalışan bir avukat, 2017’de icra takibi ve haciz işlemi nedeniyle bir kişiye telefonundan ulaştı. Hacze konu kişi kendisine mesaj gönderen ve onu arayan avukata Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 123’üncü maddesinde belirtilen ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan dava açtı.

Bakırköy 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi, avukata 2 bin 250 lira adli para cezası verilmesine hükmetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını onayladı.

Cezaya itiraz eden avukat, bu tür bir durumun avukatlar için ancak disiplin soruşturmasına konu edilebileceğini belirtti.

Alacağı tahsil etmek amacıyla yapılan aramaların atılı suça sebebiyet vermeyeceğini, ısrar unsurunun oluşmadığını, özel bir kastla hareket etmediğini ileri süren avukat, dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, avukat hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu ve oy birliğiyle onadı.

Kararda yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olduğu ve mahkumiyet kararında hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.