Yaren leylek yavrularını Adem amcanın yanında büyütüyor

Bursa’da balıkçı Adem Yılmaz’la kurduğu dostlukla hafızalara kazınan ‘Yaren leylek’, yavrularını Yılmaz’ın yanına taşıdığı yeni yuvasında büyütüyor.

Fotoğraf: Alper Tüydeş (arşiv)

Karacabey Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sene Adem Yılmaz’ın yanına taşıdığı yuvasında dört yavru dünyaya getiren Yaren, Eskikarağaç’a gelen misafirlerin de ilgi odağı oldu.

Köyü ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz ve Yaren leylek hikayesinin, köylülere de ekonomik yönden ciddi bir katkı sağladığını söyledi:

“Adem amca ile Yaren leylek arasında 12 yıldan beri devam eden bir dostluk ilişkisi var. Aynı La Fontaine masallarında olduğu gibi ama gerçek olan, masal olmayan bir hikaye, bir senaryo sürmektedir. Bu ilişki bu yıl farklı bir boyut kazandı. Yaren leylek, iki sokak ötede olan yuvasını Adem amcanın hemen yakınındaki bir yuvaya taşıdı ve yavrularını artık Adem amcanın 24 saat nezaretinde büyütmekte.”

Fotoğraf: AA

Yaren’in bu yıl dört yavrusu olduğunu aktaran Adem Yılmaz da mutluluğunu şu sözlerle aktardı:

“Bu sene çok mutluyum. Çünkü Yaren iki sokak ilerideki yuvasından evimin yanına gelip, yuva kurup, burada şimdi yavru yaptı. Yani benim gözümün önünde sürekli bu yaz. Beraber olacağız. Yeri geldiği zaman bahçeme iniyor. Bahçemde besliyorum, ondan sonra sabahları kayığımda besliyorum. Yani bu yaz Yaren’le daha çok ilgilendiğim için çok sevinçli, çok mutluyum.”