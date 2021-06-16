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Yaramazlara biraz batar!

‘Yaren’ leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti

Bursa’da yaşayan Adem Yılmaz’la dostluğu filme konu olan ‘Yaren’ leyleğin, beş yavrusunu ‘kol kanat gererek’ doludan koruduğu anlar, yuvayı izleyen kameralara yansıdı. Görüntüler, izleyen herkesin içini ısıtttı.

Fotoğraf: Alper Tüydeş (AA)

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy, Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç’ta balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüşmüş, belgesele konu olmuştu. 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından çekilen belgesel, Prag Film Ödülleri’nde en iyi belgesel ödülünü kazanmıştı.


Her göç zamanı geldiği köyde, Yılmaz’ın kayığına konan Yaren’in bu yıl 10’uncu kez yuvasına gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı.

Karacabey belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden yedi gün 24 saat canlı yayınla izlenebilmesi hedefiyle geçen yıl yuvanın yakınına kamera sistemi kurdu. Bu yıl beş yavrunun dünyaya gelmesiyle canlı yayına ilgi arttı. Bunun üzerine belediye ekipleri, yuvayı izleyen kamera sayısını beşe çıkardı.

Yaren’in yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar da görüntülere yansıdı. Yağışın başlayacağını önceden kestirmiş olacak ki onlara tek tek dokunup korkmamaları için destek oldu, başlarını okşayarak, “Ben buradayım” mesajı verdi. Yağış başlayınca da kanatlarının altına aldığı yavruların üzerini örttü; iyice şiddetlenince üzerlerine kapaklandı. Kendini siper etti.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, şu ifadeleri kullandı: “Aniden bastıran yağmurun şiddetini tam zamanında fark ederek korumaya geçen cefalı Yaren leylek. Bu esnada pozisyon alırken yavrulara tek tek dokunmasına ne demeli? Sağanak bir anda doluya çevirince bu kez yavrularını korumak için kendini siper ediyor. Yavruların hepsi sapa sağlam, ebeveynleri de öyle. Bu izlediğiniz doğada baş ettikleri türlü zorluklardan yalnızca biri ve görüyorsunuz ne kadar zorlanıyorlar.”

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