‘Yaren Leylek’ Adem amcaya verdiği sözü tuttu

Bursa’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz’la kurduğu dostlukla hafızalara kazınan ‘Yaren Leylek’i tedirginli bekleyiş son buldu. Eskikaraağaç köyüne gelen leylek Adem amcayla buluştu.

Fotoğraf: Alper Tüydeş

Türkiye’yi ‘Avrupa Leylek Köyleri’ ağında temsil eden tek köy Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç’ta balıkçı Adem Yılmaz ile bir leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüşmüş, belgesele konu olmuştu.

Her göç zamanı geldiği köyde, Yılmaz’ın kayığına konan Yaren’in bu yıl gelmesi gereken tarihlerde gelmemesi tedirginlik yaratmıştı.

Yaren’i uzun yıllardan beri takip eden Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, leyleğin hiçbir zaman bu kadar gecikmediğini belirterek Adem amcanın da bekleyişini sürdürdüğünü belirtmişti.

Yaren, Adem amcaya verdiği sözü nihayet tuttu ve 12’nci yılında da yuvaya döndü. Eşi Nazlı ile birlikte dün köye gelen Yaren, sabah saatlerinde Adem amcanın kayığına kondu.

Tüydeş, o anları Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

*12. yılda da Yaren Leylek sözünde durdu. Yağmurlara, fırtınalara göğüs gerdi, ülkeleri, şehirleri, dağları aşıp dün yuvasına bugün de yarenlik ettiği Adem Amca’nın kayığına kondu ve pozunu verdi. Tüyü kadar ömrün olsun hepimize derin bir oh çektirdi sonunda! Aslında köye dün ulaştı eşiyle. Ama yorgunluktan olsa gerek beklememize rağmen kayığa konmamıştı. Açıkçası ben ümidimi kaybetmek üzereydim. Yaren’in gelmeyip yuvasını başka leyleklere kaptırmış olmasından korktum. Neyse ki korkulan olmadı, Yaren bu sabah kendini böyle gösterdi.

Dünden beri yuvasında eşiyle hasret gidiyordu. Ama kayığa hiç yeltenmeyince çok korkmuştuk. Aşklarına ara verip konsaydı bu güzel haberi dün size verebilirdim. Ama emin olmak istedik. Velhasıl yine geldi kayığın etrafında bir tur attı ve baş köşesine kondu. pic.twitter.com/6ikN5A9j6I — Alper Tüydeş (@alpertuydes) March 17, 2023

*Dünden beri yuvasında eşiyle hasret gidiyordu. Ama kayığa hiç yeltenmeyince çok korkmuştuk. Aşklarına ara verip konsaydı bu güzel haberi dün size verebilirdim. Ama emin olmak istedik. Velhasıl yine geldi kayığın etrafında bir tur attı ve baş köşesine kondu.