Yaralı bulunan arı kuşu tedavide

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan arı kuşu tedaviye alındı.
AA’nın haberine göre Sarıkamış ilçesi Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi kontrollerinde doğada yaralı halde arı kuşu bulundu.
Jandarma ekipleri durumu Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekiplerine bildirdi. Ekipler yaralı arı kuşunu teslim aldı.
Kanadından yaralı olduğu tespit edilen arı kuşu, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındı. Tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.