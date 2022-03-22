Yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya ait 78 uçağa el kondu

Batı’nın yaptırımları nedeniyle Rus havayolu şirketlerine ait 78 uçağa el konduğu açıklandı. Rusya ise bu hamleye kiraladığı 800 uçakla karşılık verdi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinin ardından uygulanan yaptırımlardan en çok etkilenen sektörlerin biri de havayolu endüstrisi.

Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, yaptırımlar nedeniyle Rus havayolu şirketlerine ait 78 uçağa yurt dışında el konulduğunu söyledi: “Yurt dışında el konulması nedeniyle 78 uçağı kaybettik. Bu uçaklar Rusya’ya dönmeyecek.”

Savelyev, çok sayıda uçağınsa Rusya’da tescil edildiğine belirterek şöyle devam etti: “Bu sayı yaklaşık 800. Rus şirketi üzerinden sigorta ediliyorlar. Durumun olumlu yönde gelişmesi halinde bu yıl havayolu taşımacılığı hacmimiz 90 milyon yolcuya ulaşabilir.”

Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyması riski nedeniyle Rusya’da bazı hava yolu ve tur şirketleri uluslararası uçuşlarını durdurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’se 14 Mart’ta Rus hava yolu şirketlerinin kiraladıkları uçaklara el koyabilmesine yönelik izin çıkarmıştı.