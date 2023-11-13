Yapı Kredi’den çocuklar için ‘Yarınlara Kartopu’ projesi

Yapı Kredi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında daha iyi yetişmiş nesiller için ‘Yarınlara Kartopu’ adlı eğitim ve gelişim projesini hayata geçirdi.

Proje, 0-6 yaş grubundaki çocukların gelişimini ve bu amaçla ebeveynlerini destekleme amacını taşıyor.

Çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel becerilerinin gelişmesine destek olunması ve ebeveynlerin de bilinçlendirilmesini hedefleyen proje kapsamında, Prof. Dr. Selçuk Şirin ve akademisyenlerden oluşan uzman bir ekip eğitim içerikleri ve setleri hazırladı.

Atatürk’ten ilham aldık

Fotoğraf: Arda Öztaşkın

Cumhuriyetin 100’üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk’ten aldıkları ilhamla projeyi tasarladıklarını belirten Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, önceliklerinin sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı ortamlarda yaşayan çocuklar olduğunu söyledi:

“Dijital ortamda ve fiziki olarak gerek ebeveynler gerekse de çocuklar için çok geniş bir eğitim ve gelişim materyali hazırladık. Projemize, yaşadığımız deprem afetinden etkilenen illerden başladık. Bu illerde afeti yaşamış 0-6 yaş arası çocuklarımızın deprem travmasını atlatmalarına ve sağlıklı gelişimlerine destek olmayı amaçlıyoruz. İlerleyen dönemlerde ise projemiz, ülkemizin tüm çocuklarına yayılarak büyüyecek ve kartopu etkisi yaratacak.”

Hedefimiz milyonlarca çocuğa ulaşmak

Fotoğraf: Selçuk Şirin

Yarınlara Kartopu projesinin, Türkiye’nin geleceğine yapılan çok önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Selçuk Şirin ise şöyle konuştu:

“Beynimizin yüzde 95’i, 0-6 yaş arasında gelişimini tamamlıyor. Tüm ülkeler hummalı bir şekilde kritik dönem sayılan okul öncesine yatırım yapıyor. Avrupa’daki çocukların neredeyse tamamı okul öncesi eğitim alıyor ve öğrenme fırsatlarından yararlanıyor. Türkiye’de ise bu oran son yıllardaki ciddi artışa rağmen yüzde 50. Yarınlara Kartopu ile amacımız, Türkiye’de doğan her çocuğun okula başladığı gün kendini ifade edebilecek kelime haznesine sahip olması, kalem tutabilmesi, öğretmenin verdiği yönlendirmeleri anlayabilmesi ve tüm bu beceriler için gerekli olan zihinsel ve duygusal altyapıyı kurabilmesini sağlamak. Niyetimiz her çocuğa senede iki defa içeriklerimizle ulaşmak ve çocukların ailelerine temel gelişim kaynaklarını ücretsiz olarak sunmak. Hep birlikte, projemizle milyonlarca çocuğa ulaşmak ve onları 6-7 yaşına geldiğinde okula daha hazır bir şekilde göndermek istiyoruz.”

Yapı Kredi Gönüllüleri’nin rolü büyük

Öte yandan Yapı Kredi Gönüllüleri’nin, Yarınlara Kartopu projesinin hedeflerine giden yolda önemli bir rol oynadığının altını çizen Arda Öztaşkın, yaklaşık 400 gönüllünün sahada çocuklarla etkinlik yapmak üzere AÇEV eğitmenlerinden kapsamlı bir eğitim aldığını söyledi:

“Okul öncesi yaş grubuna ve ebeveynlerine yönelik bilimsel temelli eğitim programları geliştiren ve uygulayan AÇEV’in uzman eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitimleri tamamlayan gönüllülerimiz, eğitim setlerini çocuklarla beraber uygulayarak daha güçlü nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, projemizle ebeveyn farkındalığı yaratmak için yine Prof. Dr. Selçuk Şirin ve ekibiyle birlikte farklı konu ve içeriklerde hazırlanmış eğitim videolarıyla dolu bir internet sitesi hazırladık. Ebeveynler, 0-6 yaş aralığındaki çocuklarının eğitim ve gelişimi için son derece çeşitli ve zengin hazırlanan bu içeriklerle desteklenecek”

Ücretsiz olarak faydalanabilecek eğitim içerikleri ve setleriyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.