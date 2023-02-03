Yapı Kredi 2023 beklentilerini açıkladı

Yapı Kredi 2022’de 52,74 milyar TL net kar elde etti, bu 2021’de 10,49 milyar TL kaydedilmişti. Şirket 2023 beklentilerini de açıkladı.

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KAP’ta yayımlanan açıklamaya göre Yapı Kredi, 2022’de 76,95 milyar TL net faiz geliri elde etti. Bu 2021’de 22,70 milyar TL’ydi.

Banka geçen yıl 604,44 milyar TL kredi verdi. Bu 2021’de 406,27 milyar TL’ydi.

Bankanın 2023 için TL kredi artışı beklentisi yüzde 40’tan az. Net faiz marjı beklentisiyse yüzde 5’ten fazla.

Bankanın bu yıl için komisyon geliri artışı beklentisi yüzde 60’tan fazla.