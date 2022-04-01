Koç, UniCredit’in Yapı Kredi’de kalan hissesini de aldı

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası’nda İtalyan bankacılık devi UniCredit’in sahip olduğu ve sermayenin yüzde 18’ine denk gelen payın satın alınması işleminin tamamlandığını ve zorunlu pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğunu duyurdu.

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2019 sonundaki hisse satışıyla Yapı Kredi Bankası’ndaki payını azaltan UniCredit, banka sermayesinde doğrudan yüzde 31,9 paya sahipti. Bu satışla UniCredit’in Yapı Kredi’deki payı yüzde 20’ye düşmüştü.

UniCredit’in Yapı Kredi’deki yüzde 20 payının tamamını satma kararı ve yüzde 18 payın da Koç Holding tarafından 3,5 milyar liraya alınacağıysa geçen yıl kasımda açıklanmıştı.

Koç’un KAP’ta yayımladığı açıklamada, yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınarak pay devir işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Buna göre, Koç Holding’in Yapı Kredi Bankası sermayesindeki doğrudan payı yüzde 9,02’den yüzde 27,02’ye, doğrudan ve dolaylı pay oranı toplamıysa yüzde 62,49’a ulaştı.

Koç Holding’in Yapı Kredi sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı yüzde 50 eşiğini aştığından, Koç için bankadaki diğer pay sahiplerine yönelik pay alım teklifi zorunluluğu doğduğu belirtildi. Açıklamada, “Zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır” dendi.