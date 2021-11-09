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Yaramazlara biraz batar!

İtalyan banka, Yapı Kredi’de kalan payını da satıyor

İtalya’nın en büyük bankası UniCredit, Yapı Kredi’deki yüzde 20 payının tamamını satma kararı alırken, yüzde 18 pay Koç Holding tarafından 3,5 milyar liraya alınacak.

Geri kalan yüzde 2 pay borsada satılacak.


2019 sonundaki hisse satışı ile Yapı Kredi Bankası’ndaki payını azaltan UniCredit, banka sermayesinde doğrudan yüzde 31,9 paya sahipti. Bu satışla UniCredit’in Yapı Kredi’deki payı yüzde 20’ye düşmüştü.

Koç Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre holding, UniCredit’in 1,52 milyar adet Yapı Kredi hissesini, hisse başına 2,298 liradan satın alacak.

Koç Holding, UniCredit hisselerinin alımı sonrası bankadaki payı yüzde 50 eşiğini aşacağı için zorunlu pay alım teklifinde bulunacak.

UniCredit düzenleyici kurumların onayının ardından işlemin 2022’nin ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini belirtti.

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