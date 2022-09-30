Yapay zekayla görüntü oluşturan Dall-e artık herkese açık

Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, kullanıma sunulduktan aylar sonra, herkesin bekleme listesi olmadan ‘yapay zeka destekli yazıdan görsel yaratma’ aracı Dall-e 2’yi kullanabileceğini duyurdu.

Emma Catnip’in ‘Outpainting’i

Şu anda 1,5 milyon kullanıcı ve günlük 2 milyondan fazla görüntünün üretildiği Dall-e ile birkaç kelime yazarak neredeyse sınırsız bir görüntü yelpazesine ulaşmak mümkün.

OpenAI yaptığı açıklamada, “Nisan ayında kullanıcılara Dall-e araştırmasını ilk kez sunmalarından bu yana, kullanıcılar Dall-e’nin yeni kullanım alanlarını keşfetmemize yardımcı oldular. Özellikle sanatçılar, Dall-e’nin özellikleri hakkında önemli veriler sağladılar” ifadelerine yer verdi.

OpenAI

Geniş bir kitleyi kendine çeken, temel sanat ve yaratıcılık fikirlerimize meydan okuyan, yapay zeka destekli görüntülere erişim genişliyor. Fakat, bu tür sistemlerin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkabilecek kötüye kullanım ihtimalleri endişeleri artırıyor.