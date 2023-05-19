Yapay zeka ile insan arasındaki savaş: ‘The Creator’ filminden ilk fragman

Yapay zeka ile insan arasındaki savaşı anlatan ‘The Creator’ (Yaratıcı) filminden ilk fragman yayınlandı.

‘Godzilla’ ve ‘Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’ gibi filmleriyle tanınan yönetmen Gareth Edwards, yedi yıl aradan sonra bilim-kurgu filmi ‘The Creator’ ile geri dönüyor.

Başrollerini John David Washington ve Gemma Chan’ın paylaştığı film, gelecekte insan türü ile yapay zeka güçleri arasındaki bir savaşı konu alıyor.

Joshua eski bir özel kuvvetler ajanıdır ve eşinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması onu daha da sertleştirmiştir.

Joshua, kısa süre sonra savaşı ve insanlığı sona erdirme gücüne sahip bir silah geliştiren yapay zekanın yakalanması zor mimarı ‘Yaratıcı’nın peşine düşüp onu öldürmesi için görevlendirilir.

Seçkin ajanlardan oluşan ekibiyle birlikte düşman hatlarını aşıp yapay zeka tarafından işgal edilen bölgenin karanlık kalbine doğru bir yolculuk yapar. Ancak yok etmesi talimatını aldığı, dünyanın sonunu getiren silahın, küçük bir çocuk kılığına girmiş bir yapay zeka olduğunu keşfettiğinde işinin kolay olmadığını anlar.

İlk fragmanı yayınlanan film, 29 Eylül’de beyazperdede izleyiciyle buluşacak.