Geoffrey Hinton: Yapay zeka tehdidi iklim krizinden daha ‘acil’

Google’dan istifa eden Geoffrey Hinton, yapay zekanın gidişatının iklim krizinden daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Geoffrey Hinton

Yapay zekanın ‘fikir babaları’ndan Geoffrey Hinton, geçtiğimiz günlerde Google’dan istifa ettikten sonra New York Times’a, ‘yapay zekanın insanlık için oluşturduğu tehditler’ konusunda daha rahat konuşmak istediğini söylemişti.

Geoffrey Hinton, haber ajansı Reuters’a “İklim krizini önemsizleştirmek ve bu konuda endişeye gerek yok demek istemem. O da büyük bir risk ama bence bu daha acil bir durum haline gelebilir” dedi.

Alanın en saygın isimlerinden

Hinton’un çalışmaları yapay zeka sistemlerinin gelişimi için çok önemli kabul ediliyor. 1986 yılında, yapay zeka teknolojisinin temelini oluşturan sinir ağlarının geliştirilmesinde bir dönüm noktası olan bir makaleye katkıda bulunan, 2018’de araştırmaları nedeniyle Turing Ödülü’ne layık görülen Britanyalı bilim insanı, şimdi ‘Makinelerin insanlardan daha akıllı hale gelerek gezegenin kontrolünü ele geçirmesi’ konusunda endişelerini dile getiren teknoloji lideri arasında yer alıyor.

İklim değişikliği konusunda ne yapacağımız belli

Hinton, “İklim değişikliği konusunda ne yapacağımız belli: Karbon yakmayı durdurmak. Bunu yaparsanız, her şey yoluna girecektir. Ama bunun (yapay zeka) için ne yapmanız gerektiği hiç de net değil” dedi.

İklim krizi konulu bu görsel yapay zeka tabanlı görsel üretme programı midjourney ile hazırlandı

Yarışı ChatGPT hızlandırdı

Microsoft OpenAI’ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT’yi geçtiğimiz Kasım ayında halka açarak ticari yarışın fitilini ateşlemişti. Kısa sürede tarihin en hızlı büyüyen haline gelen ChatGPT, iki ay içinde aylık 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Geçen ay aralarında Twitter’ın CEO’su Elon Musk’ında olduğu çok sayıda yapay zeka öncüsü çalışmalara altı ay ara verilmesi çağrısında bulundu.

Endişeleri paylaşıyor, durdurmaya karşı

Hinton, imzacıların endişelerini paylaşıyor ancak araştırmaların durdurulması taraftarı değil, çünkü ona göre bu gerçekçi’ değil: “Onun yerine bu konuda ne yapabileceğimizi bulmak için çok fazla kaynak ayırmamız gerektiğini düşünen kamptayım.”

Politikacılar endişeleri ciddiye alıyor

Avrupa Birliği’nde milletvekillerinden oluşan bir komite Musk’ın da imzaladığı mektubu dikkate alarak, ABD Başkanı Joe Biden’ı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le birlikte teknolojinin gidişatı konusunda küresel bir zirve düzenlemeye çağırdı.

Aynı komite, OpenAI gibi şirketleri modellerini eğitmek için kullanılan tüm materyallerini açıklamaya zorlamayı amaçlayan bir dizi öneriyi kabul etti.

Biden CEO’ları topladı

Bu arada Biden, Alphabet CEO’su Sundar Pichai ve OpenAI CEO’su Sam Altman’ın da olduğu da teknoloji lideriyle önceki gün Beyaz Saray’da görüştü, ‘şeffaflık‘ konusunun önemine değindi.