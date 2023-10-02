Yapay zeka Tom Hanks’e de bulaştı

Yapay zekanın son mağdurlarından biri Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Tom Hanks. İzni olmadan yüzü sigorta reklamında kullanılan 67 yaşındaki oyuncu “Hiçbir ilgim yok” dedi.

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Hayatımızın her noktasına yayılan yapay zeka bazen işimizi kolaylaştırsa da bir manipülasyon aracı olarak da kullanılıyor. Özellikle siyaset ve sanat dünyası buna karşı mücadele ediyor.

Şildi de Tom Hanks’in yüzü bir diş sigortası reklamında kullanıldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyaran Hanks, reklamın sahte ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu açıkladı:

“Dikkat! Benim yapay zeka versiyonumu içeren bir diş sigortası planının tanıtımını yapan bir video var. Benim bununla hiçbir ilgim yok.”

Hanks, dizi ve film sektöründe yapay zeka kullanımına ilişkin endişelerini dile getirmiş fakat kendisinin dijital olarak oluşturulmuş versiyonlarının da çeşitli filmlerde yer almasına izin vermişti.