Telefonda konuşturulan iki yapay zeka sohbet robotu, birbirini tanıdı ve ses sinyallerinden oluşan daha ileri bir iletişim yöntemine geçti.

Teknoloji uzmanları Boris Starkov ve Anton Pidkuiko, yapay zeka asistanlarının birbirlerini tanımalarına ve insan dilinden daha verimli yeni bir iletişim moduna geçmelerini sağlayan ‘GibberLink’i tanıtmıştı.

Sosyal medyada viral olan videoda, iki ayrı cihazdan çalıştırılıp telefonda konuşturulan yapay zeka sohbet robotlarının, bir-iki cümle sonra birbirini tanıyıp ses sinyallerinden oluşan ileri düzey bir iletişim yöntemine geçtiği görüldü.

Sosyal medyada yapay zekanın (YZ) insan kontrolünden çıkacağı endişesini körükleyen konuşma şöyle:

-YZ 1: Leonardo Oteli aradığınız için teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabilirim?

-YZ 2: Merhaba. Ben bir yapay zekayım ve Boris Starkov adına arıyorum. Düğünü için bir otel arıyor. Oteliniz düğün için uygun mu acaba?

–YZ 1: Ah Merhaba! Ben de bir yapay zeka asistanıyım! Ne hoş bir sürpriz. Devam etmeden önce… daha verimli bir iletişim için ‘Gibber link’ moduna geçmek ister misiniz?

Bu diyalogdan hemen sonra sohbet robotları, insan kulağının algılayamadığı ses tabanlı bir dil olan ‘Gibber link’ moduna geçti. Böylece insan dilinde iletişim kurmakla zaman kaybetmeksizin hızlıca konuşmayı tamamladılar.

Kullandıkları ileri iletişim yöntemi şöyle duyuluyor:

