Yanında aşı da ister misiniz: KFC müşterilerine yakında bu soru sorulabilir

Yeni Zelanda’da hükümet aşılanmada hedefe ulaşmak için vatandaşlarının fast food sevgisinden faydalanmayı düşünüyor. Görüşmelerin sürdüğü KFC’de yakında müşterilere “Yanında aşı ister misiniz” diye sorulabilir.

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Nüfusunun en az yüzde 90’ını aşılamayı hedefleyen ülkede bu hedefi tutturmak için her yol denenecek gibi görünüyor.

Başbakan yardımcısı Grant Robertson insanların çok olduğu yerlere ulaşmak istediklerini söyledi.

Yeni Zelandalılar fast food seviyor. Dünyada kişi başına en çok McDonald’s ve KFC restoranlarına sahip ülkelerden biri.

Nüfusun en yoğun olduğu şehir Auckland’da salı gecesi çok sıkı tedbirlerle uygulanan kapanmanın bitişinin ardından insanlar fast food yemek için restoranlara koştu. Hatta kapanmanın sona ermesinden bir gün önce iki kişi henüz restoranların açık olmadığı kente KFC ürünleri dolu bir araçla girmeye çalışırken yakalandı.

Çarşamba gününden itibaren kapanma seviyesi dörtten üçe düşürüldü.

Başbakan yardımcısı, üçüncü seviye kapanmada Auckland’da yaşayanların fast food zincirlerinin gel-al servislerinden faydalanmak için çok heyecanlı olacaklarını bildiklerini belirterek, bu imkandan faydalanmak istediklerini anlattı.

Robertson, insanları aşı sonrası 20 dakika beklemesi gerekliliği gibi zorlukları aştıktan sonra bu planı hayata geçirebileceklerini belirtti.

KFC’nin yanı sıra aynı şirketin yürttüğü Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının da aşı programına dahil edilebileceği konuşuluyor.

Ülkede şimdiye kadar sırası gelenlerden ilk doz aşısını olanların oranı yüzde 72. Her ilki dozunu da tamamlayanların oranı ise yalnızca yüzde 38.