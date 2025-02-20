Yandex'in geliri ilk kez 1 trilyon rubleyi geçti

Rus teknoloji şirketi Yandex’in geliri 2024’te önceki yıla göre yüzde 37 artarak ilk defa 1 trilyon rubleyi (yaklaşık 11,2 milyar dolar) geçti.

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Yandex’in açıklamasına göre şirketin net karı 2024’te, 2023’e kıyasla yüzde 94 artarak 100,9 milyar rubleye (yaklaşık 40 milyar 894 milyon lira) ulaştı.

Aynı dönemde şirketin geliriyse yüzde 37 artarak 1,1 trilyon rubleye (yaklaşık 406 milyar 832 milyon lira) yükseldi. 2025 için gelirde yüzde 30’dan fazla artış bekleniyor.

Yandex’in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, geçen yıl Rusya’daki varlıklarını Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satmıştı.

Rusya’da Yandex’in rekabet ettiği Google, Ukrayna savaşı nedeniyle internet üzerinden reklamcılık hizmetlerini durdurmuştu.