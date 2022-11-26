‘Yönetim devri’ kararı sonrası Putin’den Yandex için acil toplantı

Rus internet devi Yandex’in Hollanda merkezli ana şirketi Yandex N.V., Yandex Group’un hisselerini elden çıkarıp yönetimdeki kontrolünü devretmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Putin kurmaylarıyla Yandex’in geleceğini değerlendirdi. (Reuters)

Yandex N.V.’nin açıklamasında, mevcut jeopolitik ortam dolayısıyla, şirketin hissedarlığını ve yönetimini yeniden yapılandırmaya yönelik seçeneklerin değerlendirmesi konusundaki stratejik işlemlere başlandığı bildirildi.

Şirket Yandex’in uluslararası birimlerinden bazılarının Rusya’nın dışında geliştirileceğini açıkladı.

Konuya dair üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski maliye bakanı Alexei Kudrin önceki gün gece geç saatlerde Yandex’in geleceğini değerlendirdi.

Yandex N.V., stratejik yapılandırmanın erken aşamalarda olduğunu ve ileride atılacak herhangi bir adımın hissedarların onayına tabi olacağını açıkladı.