Yalnızca Kazdağları’nda var: Sarıkız çayı toplayanlara 650 bin lira ceza

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’na özgü endemik tür olan Sarıkız çayı bitkisinin toplayan altı kişi yakalandı.

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AA’nın aktardığına göre doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği açıklamasında dünyada sadece Kazdağları’nda bulunan Sarıkız çayı (sideritis trojana) bitkisini kopardığı belirlenenlere idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Topladıkları yaklaşık 350 kilo Sarıkız çayıyla yakalanan altı kişiye toplamda 657 bin 558 lira para cezası kesildi.

Açıklamada ayrıca, bitkilerin sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkardığı da vurgulandı.