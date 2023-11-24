Yalçın Karatepe: Yılı yüzde 45’lik bir faiz seviyesiyle tamamlayacağız

Dün yine günlerden Merkez Bankası’nın faiz kararını duyurduğu gündü. Haziran ayında başlayan faiz artırım sürecinde yüzde 35’e getirilen oran dün yapılan 500 puanlık artış ile yüzde 40’a çıkarıldı.

‘Piyasacıların’ yüksek sesle talep ettiği ve heyecanla beklediğinden daha yüksek bir oranda artış yapıldı. Karara ilişkin açıklamaya bakınca aralık ayında bir artış daha yapılıp, faiz artış süreci tamamlanmış olacak. Muhtemelen yılı yüzde 45’lik bir faiz seviyesiyle tamamlayacağız. Ondan sonra ekonomi yönetimi heyecanla yabancı sıcak paracıların ülkeye fon getirmesi bekleyecekler. Oyun planları bu. Bunu zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ediyor. TL’nin yabancı paralar karşısındaki artışının enflasyon oranının altında kalması sonucu reel olarak değerlenmiş olmasını bekledikleri TL ile zaman içerisinde enflasyonun da kontrol altında olmasını bekliyorlar.

Yalçın Karatepe’nin yazısı