Yalçın Karatepe: ‘Veren el’ anlayışının yok edilmesi

Ben bile yazarken “yardım” sözcüğünü sık kullanmışım. Evet, vatandaşlarımızın kıt imkânlarıyla sağladıkları destekler yardım olarak tanımlanabilir, ama kamu kaynaklarının kullanılmasını “yardım” olarak tanımlamak doğru değildir; çünkü bu, anayasal bir zorunluluktur.

Fakat bunun böyle bilinmesini istemedikleri çok açık. Kültürümüzde gizli kalmasına özen gösterilen “veren el” anlayışının yok edilmesine tanıklık ettik. Kamu gücünü kullananların, gözümüze sokarcasına, kamu kaynaklarını nasıl da büyük bir fedakârlıkta bulunarak deprem mağdurlarına aktardıklarını düşünmemizi istiyorlar.

Ama unutmayın, kamu kaynağı iktidarda bulunanların canları istediği için vatandaşa sunulan değil, vatandaşa sunulmak zorunda olan sizin kaynağınızdır.

Yönetim kademelerinde bulunanların görevi bu kaynakların etkin, hızlı ve organize bir biçimde deprem mağdurlarına ulaşmasının sağlamaktır; bu kaynakların kullanılıp kullanılmaması konusunda bir tasarrufta bulunmak değildir.

Yalçın Karatepe’nin yazısı