Yalçın Karatepe: Peki, kim büyümüş?

Dün, TÜİK 2023 yılı büyüme verilerini açıkladı: yılın tamamında yüzde 4,5 oranında büyümüşüz. Sadece manşet veriye bakarsak hiç de fena olmayan bir büyüme sağlandığı söylenebilir. Ama büyümenin nereden kaynaklandığını, iktisadi faaliyet kollarında yaşanan büyümelere bakarak daha net olarak görüyoruz. Resmi verileri 2023 yılında tarım sektöründe binde 2’lik bir küçülmenin olduğunu söylüyor. Manşet veri ile ne kadar uyumsuz değil mi? Demek ki çiftçiler büyümeden hiçbir şey almamışlar, hatta kayba uğramışlar. Peki ya sanayi? Orada da işler pek parlak değil. Sanayi sektörü 2023 yılının tamamında bir önceki yıla göre sadece binde 8 oranında büyümüş. Siz bunu yerinde saymış diye okuyun. Tarım sektörü küçülmüş, sanayi yerinde saymış. Peki, kim büyümüş? En yüksek büyüme oranları finans ve inşaat sektörlerinde. Depremin yaşandığı, yüzbinlerce konutun yıkıldığı bir yılda inşaat sektörünün büyümesi anlaşılabilir, ancak bununla övünülemez.

Yalçın Karatepe’nin yazısı