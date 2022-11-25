Yalçın Karatepe: O bilgileri neden bedava paylaştıklarını hiç merak ettiniz mi?

Peki, size para kazandıracağını söyledikleri o bilgileri neden bedava paylaştıklarını hiç merak ettiniz mi? Ben söyleyeyim. Onların para kazanabilmeleri için sizden önce almış oldukları kâğıtları satabilecekleri birilerine ihtiyaçları var. Eğer siz, onların aldıkları fiyattan daha yüksek bir fiyata ellerinde bulunan hisseleri alırsanız onlar parayı kesin kazanacaklar. Peki, bu yüksek fiyattan aldığınız kâğıtlardan siz nasıl para kazanacaksınız? Bunun yanıtı da basit. Sizin ödediğinizden daha yüksek bir fiyat ödeyecek birilerini bulursanız, onlara satarsınız. Ya bulamazsanız? Biraz beklersiniz, almış olduğunuz kâğıtların fiyatı düşer, “kısmetimde yokmuş” dersiniz ve zararına satarsınız. Ta ki bir sonra ki “önemli” bilgi size ulaşana kadar. O bilgi geldiğinde, hala elinizde bir miktar para varsa, şansınızı yeniden denersiniz. Geçen sefer olmadı ama bu kez kesin kazanırsınız. Garanti. Değil mi? Hisseye girecek paranız mı kalmadı? Sorun değil. Size sunulan fırsatı kaçırmamak için evinizi ya da arabanızı satıp oradan gelen parayı yatırın. Nasıl olsa kazanacağınız para ile daha büyük bir ev ya da araba alırsınız. Ama ben yine de notumu buraya düşeyim: unutmayın kiralar çok arttı. Oturun oturduğunuz evinizde.

Yalçın Karatepe’nin yazısı