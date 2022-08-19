Yalçın Karatepe: İktidar bankaları sübvanse ediyor

İktidarın uygulamalarına baktığımızda görüyoruz ki sübvansiyon uygulaması “güçlü bir biçimde” devam ediyor. Hayır, çiftçilere filan değil, asıl ve yüksek tutarda sübvansiyon bankalara sağlanıyor. Bu da bize iktidar sahiplerinin tercihlerinin kimden yana olduğunu bir kez daha açık bir biçimde gösteriyor.

Borsa İstanbul’da yükseliş devam ediyor. 2900’ün üzerine çıkan BIST100 endeksi artmaya devam ediyor. Açıklanan bilançolar da şirketlerin kar durumlarının pek de fena olmadığını gösteriyor. BIST sektör endekslerine baktığımızda en fazla artışın bankacılık sektöründe olduğu görülüyor. Kur Korumalı mevduatın(KKM) duyurulduğu 21 Aralık 2021 tarihinden 18 Ağustos 2022’ye kadar olan dönemde sınai endeksi yüzde 42, BIST100 yüzde 58 artarken bankacılık endeksi yüzde 82 yükselmiş. Bankaların ne kadar çok kar ettiklerine ilişkin haberleri zaten okuyorsunuz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı