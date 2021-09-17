Yalçın Karatepe: İktidar ‘128 milyar dolar’ın yeniden sorulacağı zamana hazırlık yapıyor

Gündemin hızlı değişiyor olmasına pek takılmayın. Bir şekilde gündem olmuş konular zihinlerin bir köşesinde yer ediyor. Zamanı geldiğinde de o konuyu hatırlıyoruz. Örneğin “128 milyar dolar” meselesi. Daha birkaç ay öncesine kadar en önemli gündem maddesi iken şimdi pek konuşulmuyor. Peki, neden?

Unuttuğumuz için mi? Yoksa iktidar konu hakkında halkı tatmin edecek açıklamalar yaptığı için mi? İkisi de değil. Sadece şimdilik başka konulara yoğunlaşıyoruz. O kadar. Sanırım iktidar da bunun farkında, bir gün tekrar karşısına geleceğini biliyor. O nedenle şimdiden o sorunun yeniden sorulacağı zamana hazırlık yapıyor.

Yalçın Karatepe’nin yazısı