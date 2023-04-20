Yalçın Karatepe: Erdoğan neden dolardan değil de soğandan bahsediyor

Malum, mutfağımızın önemli malzemelerinden birisi olan soğanın fiyatı oldukça yüksek. Muhalefet de haklı olarak bunu gündem yapıyor. 30 lirayı geçmiş olan soğan fiyatı da ilgi çekiyor. Erdoğan da konuşmalarında soğana çok sık atıfta bulunuyor; soğanın tepesine bir yumruk vurarak nasıl kırıp yiyebildiğinden bahsediyor ama doların tepesine bir yumruk vurmaktan bahsedemiyor çünkü o yumruğu vuramayacağını çok iyi biliyor.

Fiyatı bu kadar artmış olmasına rağmen Erdoğan’ın hemen her konuşmasında soğandan bahsediyor olmasının sebebi ne olabilir? Bu sorunun yanıtı gayet açık: birkaç hafta içerisinde yeni mahsul soğan piyasaya girecek ve fiyatında bir düşüş olacak. Bu olduğu zaman da dönüp diyecek ki “bakın gördünüz mü biz soğan fiyatını düşürecek tedbirler aldık ve başarılı olduk.” Vatandaş buna ne der, seçimlerde göreceğiz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı