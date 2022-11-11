Yalçın Karatepe: Bir biçimde TL’yi dolara bağlamışlar

Bu köşede daha önce pek çok kere bu ve benzer başlıklar taşıyan yazılar yazdım. Onların tamamını da ilgi ile okuduğunuzu sanıyorum. Ben o yazıları yazdığım zamanlarda dolar kuru hızla yükseliyordu ve sizler de, tahmin ediyorum ki, o yükselişlerin nereye kadar devam edeceğini merak ediyordunuz. Bugün konu aynı fakat gerekçe farklı. Dolar kuru bir süredir neredeyse yataya yakın seyrediyor. Hatta son 45 gündür hemen hiç kıpırdamıyor, 18,60 civarında duruyor. Yanlış anlamayın, TL’nin değeri tüm yabancı paralar karşısında sabit demiyorum. Diğer paralar karşısında değeri zaman zaman değişiyor. Ama bu değişimlerin tamamı, doların diğer dövizler karşısındaki değişimine eşit. Mesela, dolar avro paritesi yükseliyor ise, avronun TL karşısındaki değeri de yükseliyor. Sterlin, dolar karşısında değer kaybediyorsa, aynı oranda değer kaybını TL karşısında da yaşıyor. Buradan anlıyoruz ki iktidar sadece dolar TL kuru ile ilgileniyor, bir biçimde TL’yi dolara bağlamışlar.
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