Yalçın Karatepe: Avronun değer kaybetmesi Türkiye’yi nasıl etkiliyor

Avrupa Merkez Bankası ile FED faizleri arasındaki farkın açılması, AB’nin karşı karşıya olduğu enerji sorunun kış mevsimi ile birlikte ekonomik aktiviteye olumsuz etkilerinin artacağına ilişkin tahminler bu değer kaybının gerekçesi olarak sunuluyor.

Peki, avronun değer kaybı bizim açımızdan ne ifade ediyor?

Avronun değerinin düşmesinin Türkiye ekonomisine etkisi birkaç kanal üzerinden olacaktır.

Birincisi, ithalat ve ihracatımızın yapıldığı para birimi kompozisyonu üzerinden olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumunun(TÜİK) yayınladığı en son dış ticaret verilerinin detayına baktığımızda bu durum net bir biçimde görülüyor. 2022 yılının ilk altı ayında Türkiye’nin yapmış olduğu ithalatın yüzde 71,13’ü dolar üzerinden, yüzde 24 ise avro cinsinden. İthalat ödemelerimizde dolar çok büyük bir pay tutarken, avronun payı göreceli olarak düşüktür. Bu da bizim daha fazla dolar kazanmamız gerektiği sonucunu çıkarıyor.

Yalçın Karatepe’nin yazısı