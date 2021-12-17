Yalçın Karatepe: Asgari ücret anlamını yitirdi

Aralık ayının başında açıklanmış olsa belki makul karşılanabilecek olan bu ücret, dün tüm yaşananlardan sonra, özellikle kurlardaki hızlı hareketi de dikkate alınca, anlamını yitirdi. Yürürlüğe gireceği tarih olan 2022 Ocak ayı başına kadar bile alım gücü hızla düşecek olan bu ücret seviyesi, ülkede yoksullaşmanın gelecek yıl boyunca da devam edeceğinin bir göstergesi idi. Hızla artmaya devam eden enflasyon, bu artışı yılın ilk bir iki ayında anlamsız olacaktır. Bu nedenle asgari ücrete ilişkin yapılması gereken şey, her üç ayda bir enflasyona göre uyarlamak olmalıdır.

Tabi, asgari ücrete yapılan artış oranı benzer şekilde diğer tüm ücret gruplarında çalışanlara da yapılmaz ise, tüm çalışanların neredeyse tamamı asgari ücretli olması sonucunu doğuracaktır. Giriş seviyesi ücreti olması gereken bir rakam standart ücret olur.

Yeni ilan edilen asgari ücret seviyesinin dolar karşılığının bu yılki ücret seviyesinin yılbaşındaki dolar karşılığını çok altında olduğunu hepimiz görüyoruz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı