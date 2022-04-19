Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yalanabilir TV’nin mucidi ekipten yeni icat: Yerken tuz tadını artıran çubuk


Japon araştırmacılar tuzluluk tadını artırarak tuz kullanımını azaltmayı amaçlayan chopstick (yemek yeme çubuğu) geliştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Meiji Üniversitesi ve içecek üreticisi Kirin Holding’in işbirliğinde üretilen chopstick bileğe takılan mini bir bilgisayara bağlı çalışıyor.


Elektrik stimülasyonu yoluyla chopstick’i kullanılarak yenen yemekler daha tuzlu bir tat veriyor.

Yemekteki sodyum iyonlarını iletmek için zayıf elektrik akımı kullanan cihaz böylece ağızda tuzluluk hissi yaratmış oluyor. Tuz tadının bir buçuk kat arttığı belirtiliyor.

Fazla tuz tüketimi tansiyon yüksekliği, inme gibi hastalık riskleriyle ilişkilendiriyor. Mucitleri özellikle beslenme alışkanlıkları tuzlu yemekler ağırlıklı olan ve kişi başı ortalama 10 gram tuz tüketilen Japonya’da bu icadın faydası olabileceğini belirtti.

Aynı ekip daha önce de farklı tatları taklit eden yalanabilir TV ekranı yapmıştı.

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