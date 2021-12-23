Japonlar yaptı: Yalanabilir TV

Japonya’da yemek tadı veren ‘yalanabilir‘ ekranlı televizyon geliştirildi.

Fotoğraflar: Reuters

Taste the TV (Televizyonu tat) isimli cihaz belirli bir yiyeceğin tadını oluşturmak için 10 farklı tadın olduğu sprey kutuları kullanıyor. Oluşturulan tat numunesi izleyicinin denemesi için TV ekranın üzerindeki hijyenik filme aktarılıyor.

Televizyon prototipini geliştiren Meiji Üniversitesi’nden Homei Miyaşita “Amaç insanlar evlerinde otururken dünyanın başka bir tarafındaki restoranda yemek yeme deneyimi gibi şeyler yaşamasını mümkün kılmak” dedi.

Miyaşita bir yılda geliştirdiği prototipin ticari versiyonunun maliyetinin 100 bin yen (10 bin lira) olacağını ifade etti.

Televizyonun tanıtımı için sunum yapan öğrenci, ekrana çikolata tadı almak istediğini iletip püskürtülen karışımın tadına baktı. Ekranı yalayan öğrenci tadının çikolatalı süt gibi olduğunu söyledi.