Yakup Kepenek: İnce seçmenlerine mektup

Birincisi, ülkemizin seçim tarihinde ikinci tur geleneği hemen hiç yoktur. İkinci tur, sonucu çok tehlikeli olabilecek bir “ilk deney” olur. İçinde bulunduğumuz koşullar bir deney kaldırmayacak kadar ağırdır.

İkincisi, aynı gün yapılacak olan milletvekili seçimlerinin olası sonuçlarıdır. Milletvekili seçimlerini iktidar kesimi kazanırsa, on beş gün boyunca estirilecek güçlü “istikrar” havası değişimin adayını kazanmasına engel olabilir.

Oysa bu seçim, özellikle de cumhurbaşkanlığı seçimi, olasılığa bırakılamaz; riske atılamaz; atılmamalıdır. Sizler, iktidarı saran karanlık güçlerin umdu olmazsınız.

Bu nedenlerle oylarımızı “ilk turda kazanacak adayda” birleştirmeliyiz.

İnce seçmenleri unutmayın, bu seçimin kilidisiniz. Kilit olmak kolay değil; kilit oldunuz mu, sorumlusunuz; eşitliğe, özgürlüğe ve barışa giden yolu açmakla yükümlüsünüz. Siz, iktidar kaynaklı şiddetin kalıcılaşmasına izin vermez; karanlığın umudu olmazsınız.

Yakup Kepenek’in yazısı