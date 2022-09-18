Yakup Kepenek: İktidar, Boğaziçi Üniversitesi’ni bilinçli bir biçimde yok etmeye çalışıyor

İktidar, iki yıla yakın bir süredir ülkenin en yetkin üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi’ni bilinçli ve kasıtlı bir biçimde yok etmeye çalışıyor. Son olarak üniversitenin Ekonomi Bölümü Başkanı E. Ünal Zenginobuz görevinden uzaklaştırıldı; o kadar ki 12 Eylül baskıcı dönemini bile aratacak bir tutumla Zenginobuz, üniversitesine alınmıyor.

Kurumların yıkımı, eğitimin durumu, istatistikler kullanılarak gerçeklerin saklamasıyla birlikte düşünülürse Boğaziçi olayı gerçekte, iktidarın bilim karşıtlığının, daha doğrusu düşmanlığının en önde gelen örneklerinden biridir. Üç örnek, iktidarın toplumu sürüklemekte olduğu çatışmacı ve karanlık ortamın kanıtlarıdır. Yok edilmek istenen, gerçekte, kurtuluş ve kuruluş değerleridir; başkent Ankara’nın kazanmış olduğu Cumhuriyet kimliğinin yok edilmesi sürecinin yeni bir aşamaya taşınmasıdır ve iktidarın bu köşede sıkça vurgulanan bilim düşmanlığıdır.

Yakup Kepenek’in yazısı