Yakup Kepenek: Düşünmemeyi ilke edinen yapılarıyla tarikat ve cemaatlerin ağırlığı her gün artıyor

Eğitimin bütünüyle bilimsellikten uzaklaşmış ve üniversitenin susturulmuş olması; siyasetin parti genel başkanlarına bağımlı yapısı aslında beynin özgür alanını iyice daraltıyor. Dahası, düşünmeyi değil düşünmemeyi ilke edinen yapılarıyla tarikat ve cemaatlerin ağırlığı her gün artıyor. Yurdun her tarafında sanatsal etkinliklere ve şenliklere valiler tarafından getiriliyor ve dinci örgüt 14’cüsünü yasaklatma başarısını kutluyor. Bitmiyor, ek olarak, süreklilik kazanan soruşturmalar, gerçekte, bireylerin de toplumun da kafa kullanımını baskılamakta ve nesnel olarak geriletmektedir.
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