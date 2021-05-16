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Yaramazlara biraz batar!

Yakup Kepenek: Bu ülkenin iktidar tarafından getirildiği noktaya bakar mısınız?

FETÖ’den Pelikan çetesine uzanan kirli ilişkiler ağından söz eden Peker, İçişleri Bakanı Soylu ile yakınlığını ve işbirliklerini örnekleriyle kanıtlayarak anlatmaya devam ediyor.

Bu ülkenin iktidar tarafından getirildiği noktaya bakar mısınız?

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Susurluk’tan çeyrek yüzyıl sonra, su yüzüne çıkan çürümüşlüğü sergilemeyi, özgür basın değil, savcıları ve yargıçlarıyla bağımsız yargı değil, demokratik siyaset, özellikle de muhalefet değil, kamunun diğer denetim ve denetleme kurumları değil, özerk üniversite değil Sedat Peker yapıyor.

Eski bakan ve meclis başkanlarından, halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu-YİK üyesi olarak Beştepe’de görevli Cemil Çiçek, Peker’in açıklamalarının “binde biri” bile doğruysa bu “felaket” olur diyor ve “savcıları” göreve çağırıyor.

Yakup Kepenek’in yazısı

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