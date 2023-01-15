Yakup Kepenek: Asıl sarsıntı ‘altılı masa’da yaşanıyor

Geçtiğimiz günlerde AKP-MHP iktidarı Meclis’e verdikleri Anayasa değişikliği teklifi ile ülkeyi tümüyle Siyasal İslamcı yapmanın yolunu açma çabasına girdiler.

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Bunun üzerine muhalefet kendine gelir gibi oldu. Daha önce de teklife sıcak bakmayan HDP ve en başından karşı çıkan TİP, Anayasa teklifine destek olmayacakları güçlü bir biçiminde açıkladılar.

Asıl sarsıntı Anayasa teklifi konusunda ortak bir görüş geliştirmemiş olan Altılı Masada yaşanıyor.

Altılı Masa’nın, SP’sinin üstelik CHP listesinden tek milletvekili AKP-MHP teklifini onayladı; bir de teşekkür aldı. DP ve İYİ Parti kendi tekliflerini hazırlıyor. Deva ve Gelecek partilerinden yeni bir ses yok; CHP de şimdilik sessiz.

Öyle görülüyor ki Anayasa teklifi Meclis’te yeterli çoğunluğu bulamayacak. Bu sonuç bu ülkenin hak ve özgürlük duyarlısı kadınlarının büyük başarısıdır. Yine de çok uyanık olmak gerekiyor. Siyasetin ne yapacağı hiç belli olmaz.

Yakup Kepenek’in yazısı