Yakup Kepenek: Anayasa Komisyonu toplantısına CHP ve İYİ Parti katılmamalı

Anayasa değişikliği konusu, Altılı Masa Muhalefetini içinden dinamitledi. Anayasa tanımayan bir iktidar ile üstelik seçimlere gidilirken içeriği ne olursa olsun bir anayasa yapılamaz diyemedi. Kaldı ki Anayasa değişikliği Cumhuriyet’in değerlerini sonlandırıyor. Saadet’in tek milletvekili AKP teklifine imza attı; başta İYİ Parti olmak üzere birkaçı “kendi önerisini” yaptı; konuyu gündeme ilk getiren ve somut bir öneri geliştiremeyen CHP de Komisyon görüşmelerine katılıyor.

Son aylarda İran ve Afganistan’da yaşananlar, başta kadınlar olmak üzere, özgürlük ve eşitliği savunan tüm toplum kesimlerini ayağa kaldırmış bulunuyor.

Yeter, 24 Ocak Salı günü yapılacak Anayasa Komisyonu toplantısına CHP ve İYİ Parti muhalefetinin, kesinlikle, katılmaması gerekiyor.

Yakup Kepenek’in yazısı