Yakın arkadaştan satılık: Freddie Mercury’nin özel eşyası açık artırmaya çıkıyor

Queen grubunun efsanevi yıldızı Freddie Mercury’nin yaklaşık 1500 parçadan oluşan özel eşyası, en yakın arkadaşlarından Mary Austin tarafından satılıyor.

Freddie Mercury Fotoğraf: Denis O’Regan



Freddie Mercury, 1991’de ölmeden önce Londra’daki evini, içindeki yüzlerce özel eşyayla birlikte yakın arkadaşı Mary Austin’e bırakmıştı.

BBC’nin haberine göre Austin şimdi bu eşyayı, müzayede evi Sotheby’s aracılığıyla açık artırmaya çıkarıyor. Yaklaşık bin 500 parçadan oluşlan özel koleksiyonda Mercury’nin el yazısıyla yazdığı şarkı sözleri, gösterişli sahne kostümleri ve aralarında bir Picasso’nun da bulunduğu sanat eserleri var.

Gitarının 30-50 bin arasında satılması bekleniyor Freddie Mercury’nin evi 33 yıldır aynı şekilde korunmuş İngiltere Kralı Edward’ın tacının bir replikası

Austin, ‘Çok akıllıca toplanmış parçalardan oluşan sofistike bir toplam’ olduğunu söylediği koleksiyonun, Mercury’nin geniş zevk yelpazesini yansıttığını düşünüyor ve “İnsanı benim tanıdığım adamdan daha da derinlerine götürüyor” diyor.

Aldığı son sanat eseri James Jacques Tissot’a ait bir portre (400 – 600 bin sterlin)

En sevdiği yeleklerinden biri 5-7 bin sterlin 50-70 bin sterlin değer biçilen bu Picasso Mercury’nin mutfağında asılıydı

Parçalar 6 Eylül’de Londra’daki Sotheby’s’de satışa çıkmadan önce Londra’da çeşitli galerilerinde sergilenecek. Satıştan beklenen yaklaşık 6 milyon sterlinin (145 milyon lira) bir kısmı hayır kurumlarına bağışlanacak.