‘Yağmur yağdırmak için’ kız çocuklarının çıplak dolaştırıldığı ritüele soruşturma

Hindistan’da ‘yağmur yağdırmak için‘ düzenlenen ritüelde kız çocukları çıplak gezdirildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Madya Pradeş eyaletinin Bundelkhand bölgesinde, kuraklık yaşanan bir köydeki ritüelde çekilen videolar sosyal medyada dolaşıma girdi.

Görüntülerde altı kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor.

Yerel halk, ritüelin ‘yağmur tanrılarını‘ memnun ederek bölgeye yağış getireceğine inanıyor.

Görüntülerde aralarında beş yaşında bir çocuğun da bulunduğu grubu ilahi söyleyen kadınlar takip ediyor. Grup köydeki evlere uğrayarak tahıl topluyor.

Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu köyün bulunduğu bölge yetkililerinden rapor talep etti.

Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet olmadığını ancak soruşturma başlattıklarını duyurdu. Çocukların çıplak yürümeye zorlandığı tespit edilirse harekete geçileceği belirtildi.