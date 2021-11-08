Yabancıya ucuzlayan tatil yerliye daha da pahalılaşacak

Tur şirketi Jolly’nin yönetim kurulu başkanı Mete Vardar, önümüzdeki sezonda iç turizmde yüzde 50-60 fiyat artışı beklediklerini söyledi.

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Türkiye’de geçen yıl mart ayında ilk corona virüsü vakası açıklandığında 6 liranın biraz üzerindeki dolar kuru bugün 9,70’in üzerinde. TL’deki yüzde 60’a yakın değer kaybı yabancılar için Türkiye’de çok daha ekonomik bir tatil imkanı sunarken, işin yerli turist ayağında durum biraz farklı.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Vardar, turizmde bu sene yabancı ziyaretçi sayısında görülen güçlü artışın önümüzdeki sene de devam etmesini beklediklerini belirtti. Vardar’a göre bu durum otellerde kapasite sıkıntısı yaratarak özellikle yerli turist için önemli fiyat artışlarına neden olacak.

‘Zam yüzde 60’ları bulabilir’

Bu yıl kasım ayı itibarıyla bile erken rezervasyon fiyatlarının geçen yıla kıyasla yüzde 20-25 fazla olduğuna işaret eden Vardar şöyle devam etti: “Bu fiyat artışı sezonda yüzde 50-60’ları bulacak gibi görünüyor. Erken rezervasyon dönemini fiyat ve yer bulma avantajı olarak da değerlendirmek gerekiyor.”

Yabancı daha ucuza tatil yapıyor

Türkiye’de yerli turistlerin yabancı turistlerden daha pahalı tatil yaptığı konusu her sene yaz aylarında gündeme gelen bir tartışma. Tur Operatörleri Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu daha önce durumun yabancı tur şirketlerinin erken tarihte peşin ve toplu alım yapıp müşterilerine daha uygun fiyat sunmalarıyla alakalı olduğunu söylemişti.

Gelecek sene yerli turist için yapılacak fiyat revizyonları ile bu makasın daha da açılması bekleniyor.