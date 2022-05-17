Yabancıya konut satışı Rusların öncülüğünde yüzde 58 tırmandı

Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yıla göre yüzde 38,8 artışla 133 bin 58 adete çıkarken, yabancılara konut satışları Rus vatandaşlarının öncülüğünde yüzde 57,9 tırmandı.

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Uzmanlar Türkiye’de kira ve konut satış fiyatlarının son dönemde görülmemiş hızla artmasının bir nedeninin de yabancılara konut satışı olduğunu söylüyor.

Yabancılar asgari 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığına sahip olabiliyor. Bu rakam 250 bin dolardı ancak tepkiler üzerine bu ay resmen artırıldı.

Ekonomi yazarı Ussal Şahbaz, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) verilini paylaşarak 2015’ten bu yana 1 milyon yabancının konut satın alarak Türk vatandaşı olduğu tahminini paylaşmıştı.

TÜİK verilerine göre kredili konut satışları nisanda geçen yıla göre yüzde 82,9 arttı, ancak bir önceki aya göre değişim kaydetmeyerek 32 bin 30 adet oldu.

100 konuttan beşi yabancıya

Yabancılara konut satışı nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,1 artarak 6 bin 524 adete çıktı ve nisandaki toplam satışların yaklaşık yüzde 4,9’unu oluşturdu.

Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 1970 konut satışıyla Antalya, 333 konut satışıyla Ankara izledi.

İstanbul’da yabancıların konut satışındaki payı yüzde 10’dan, Antalya’da ise yüzde 20’den fazla.

Rus vatandaşlarına konut satışları nisanda bir önceki aya göre yüzde 111, geçen yılın nisana göre yüzde 186 artışla 1152 adete çıktı.

Ukrayna vatandaşlarına satılan konut sayısı nisanda geçen yıla göre yüzde 186 artışla 263 adet oldu.

Rusya’dan sonra en çok satışın yapıldığı İranlılar geçen yıla kıyasla yüzde 62 artışla 905, Iraklılar yüzde 31 artışla 714 konut aldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı şubat sonuna doğru işgal etmesi ve Rusya’ya karşı pek çok ülkenin yaptırım başlatmasının ardından kişisel varlıkları için güvenli liman arayışına giren çok sayıda Rus vatandaşı, İstanbul ve başka kentlerin gayrimenkul piyasasına yöneldi.

Konut satışları ocak-nisan verilerine bakıldığında yüzde 26,2 artışla 453 bin 121 adet, ipotekli satışlar yüzde 55,1 artışla 100 bin 372 adet oldu. Yabancılara satışlar ocak-nisanda yüzde 48,8 artışla 21,015 adet oldu.