Yabancıların Türk hisselerinden çıkışı sürüyor

Son iki yılda 5,7 milyar dolarlık Türk hisse ve tahvillerinden satan yabancı yatırımcının 7 Ekim itibariyle 2022’deki net satışı 3,5 milyar dolara geldi.

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Türkiye’de hisse senedi ve devlet tahvillerini son yıllarda sürekli satan yabancı yatırımcının payı bugüne kadarki en düşük seviyeye geriledi.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre yabancının hisse senedindeki payı yüzde 31,67’ye, tahvillerde payıysa sadece yüzde 0,83’e kadar indi.

Son iki senedeki çıkış 9,2 milyar dolar

2020 yılında 4,25 milyar dolar ve 2021 yılında 1,43 milyar dolar hisse senedi portföylerini azaltan yabancı yatırımcılar, 7 Ekim itibariyle bu yıl hisse senedi piyasasından 3,48 milyar dolar daha çıkardı. Son iki yıldaki 5,7 milyar dolarlık çıkışın üzerine bu yıl da yaklaşık 3,5 milyar dolarlık satış daha eklendiğinde 2020’den beri yabancının hissede satışı 9,2 milyar doları aştı.

Böylelikle iki senedir gerilemesini aralıksız sürdüren yabancının hissedeki payı yüzde 31,67’ye düştü. Bu oran 2020’de yüzde 50, 2021’de yüzde 40’tı.

Devlet iç borçlanma senetlerinde de durum aynı. Bir dönem yüzde 30’lara kadar gelen yabancının devlet tahvillerindeki payı son yıllarda hızla düşüyor. 2021’de yüzde 4 seviyesinde seyreden yabancı payı 2022’de yüzde 3’ün altında başladı. Bu düşüş yıl boyu sürekli devam etti ve önce 1 seviyelerine ve temmuz itibariyle de yüzde 1’in altına geriledi.

Menkul kıymetlerden çıkış da 5,5 milyar doları aştı

7 Ekim haftası itibariyle de yabancının tahvildeki payı yüzde 0,83’le tarihi en düşük seviyesini görmüş oldu. Merkez Bankası verilerine göre bu yıl yabancının tahvildeki çıkışı 2 milyar doları aştı. Son bir yıldaki satışları 2,66 milyar dolar seviyesinde.

Merkez Bankası verilerine göre 7 Ekim haftasında da yabancılar hisse senedinde 136 milyon dolar net sattı. Tahvildeki 87 milyon dolar ve şirket borçlanma senetlerindeki 3 milyon dolar satışlarıyla birlikte haftalık satış 226 milyon doları buldu. Yılbaşından 7 Ekim haftasına kadar yabancının Türk menkul kıymetlerinden çıkışı da 5,5 milyar doları aştı.

Borsa İstanbul’daki yükseliş

Diğer yandan yüksek enflasyon nedeniyle getiri arayışındaki yerli yatırımcının tek seçeneği olarak duran Borsa İstanbul’da yabancı yokluğunda çok sert ve hızlı yükseliş ve düşüşler görülmeye dün de devam etti. Analistlerin sığ piyasa olarak nitelendirdiği borsada dün edinilen bilgiye göre güçlü beklenen bilanço raporlarının etkisiyle bir yabancı bankanın düşük bir miktarda bile olsa alım emirleri vermesi bankacılık hisselerini gün içinde yüzde 10’a kadar yükseltti. BİST100 endeksinde de yüzde 5’e varan yükseliş gözlendi.