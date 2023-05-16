Yabancılar kolları sıvadı: ‘Erdoğan’ın zaferi’nden nasıl para kazanılır?

Türkiye’de seçimlerin ilk turu geride kalırken, yabancılar bu durumdan para kazanmanın yollarını arıyor.

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AKP’nin ekonomi politikaları Türk Lirası’nda değer kayıpları ve rekor enflasyon oranları getirdi. Bunlarla birlikte AKP’nin siyasi tercihleri, yabancı yatırımcıyı ülkeden uzaklaştırdı.

14 Mayıs seçimleri bu açıdan yabancılar tarafından ilgiyle izleniyordu. Seçimlerin cumhurbaşkanı ayağı ikinci tura kalmış durumda ama yabancı yatırımcılar bu tablodan nasıl para kazanılacağının peşine düştü.

ABD merkezli yatırım grubu TCW analisti Blaise Antin, gelir yöntemlerinden birisinin yıllık yüzde 9-10 arasında gelir getiren sabit para birimi tahvillerinden geçtiğini söyledi.

Başka bir yöntemse dolar borçlanıp lira faizi almak. 4,14 trilyon dolarlık varlığın yönetimini yapan State Street Global stratejisti Aaron Hurd, firmasının bu yıl lira yatırımlarından yıllık yüzde 10 kazandığını tahmin ediyor.

Ancak burada TCW analisti Antin, liradaki bu seyrin en fazla bir sene sürebileceğine dair uyardı.

Hisse senetleri

Barrons’daki analizde hisse senetlerindeki rallilerin de büyük getiriler sağlayabileceği belirtildi.

Market/Vector Indexes CEO’su Steven Schoenfeld, Türkiye’deki yatırımcıların, tasarruflarını korumak için rekor bir şekilde borsaya yöneldiğine dikkati çekiyor.

Analizde Koç Holding hisselerinin son iki senede beş kat, Ford Otomotiv hisselerinse üç kat arttığı hatırlatıldı.

Ancak analizde, bu yatırımların hiçbirinin Türkiye’deki seçimleri ‘iyi haber’ yapmadığı da belirtildi.

Yazının sonundaysa ABD’nin eski Türkiye büyükelçisi James Jeffrey’in daha önce Brezilya’yla ilgili söylenen sözü eski görev yerine uyarlamasına yer verildi: “Türkiye, gelecekteki ekonomik çöküşün ülkesidir ve her zaman da öyle olacaktır.”