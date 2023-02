Yabancı kurtarma ekiplerine beş dilde teşekkür

Aralarında sanatçılar, akademisyenlerin de bulunduğu 516 kişi, beş ayrı dilde yayımladıkları mesajda deprem sonrası Türkiye’ye gelen yardım kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş’la beraber 11 şehri etkileyen depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından arama ve kurtarma ekipleri bölgeye gitti. 74 ülkeden en az 7 bin kişi, arama ve kurtarma çalışmalarından sağlık alanındaki faaliyetlere kadar çok farklı şekilde depremzedelere yardım etti. Arama kurtarma ekipleri dönse de İspanya, Rusya, İsrail gibi ülkelerin bölgede kurdukları sahra hastaneleri faaliyetlerine devam ediyor.

Aralarında sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 516 kişi, beş ayrı dilde yayımladıkları mesajda Türkiye’ye gelen bu ekiplere teşekkür etti. İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca ve Fransızca yayımlanan mesajın Türkçe hali şöyle: ”Ülkemiz, onbinlerce canımıza, milyonlarca insanımızın yaşadığı en güzel kentlerimizin yerle bir olmasına, telafi edilemez kayıplara mal olan bir deprem felaketine maruz kaldı.

Bu acı günümüzde bir an bile düşünmeden dünyanın çeşitli ülkelerinden yardımımıza koştunuz. Kurtardığınız canlar için sevinçten, yitirdiklerimiz için acıdan bizimle birlikte ağladınız. Yaralarımızı sarmak için ülkelerinizde yardım seferberliği örgütlediniz. Kiminiz can kurtardı, kiminiz hastane, kiminiz aşevi, kiminiz barınak kurdu. Muktedirlerin ülkeler ve halklar arasında yarattıkları gerginlikleri, düşmanlaştırmaları aşarak birbirimize sarılabileceğimizi, insanın insana ulaşabileceğini gösterdiniz.

Bu yardımlaşma duygusunun dünya halkları arasında güçlü bir dayanışmaya katkı sunacağı umuduyla, zor günlerimizde yardımımıza koşan, acımıza ortak olan hepinize sonsuz sevgi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

İmzacılar şöyle:

