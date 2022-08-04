Wikipedia’nın resesyon sayfasında değişikliğe kısıtlama getirildi

Wikipedia İngilizce edisyonunda resesyon tanımının değiştirilmesine kısıtlama getirdi.

ABD ekonomisi, 2022 ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi.

Geçen hafta açıklanan ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre ilk çeyrekte yüzde 1,6 daralan GSYH, ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 düştü.

Bu gelişmeyle ‘resesyon’ kavramına ilgi arttı.

Kullanıcıların sağladığı bilgilerle makaleler oluşturulan internet ansiklopedisi Wikipedia resesyon sayfasında değişiklik yapma izinlerinde değişikliğe gitti.

Fox’un aktardığına göre resesyonun tam tanımı hakkındaki tartışmalar üzerine ‘yarı korumalı makale’ konumuna alınan resesyon tanımı yalnızca hesapları en az dört günlük olan ve platforma en az 10 kez katkıda sağlamış kullanıcılar tarafından değiştirilebiliyor.

Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia sözcüsü, tarafsızlık ve doğrulanabilirlik standartlarının sürdürülmesi için böyle bir yol seçildiğini ve bu yollardan biri olan yarı koruma kilidinin yakında kaldırılacağını söyledi.

Şu anda Wikipedia’da resesyon tanımı şöyle: “Farklı ülkeler ve akademisyenler tarafından değişik şekilde tanımlansa da bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasında ara arkaya iki çeyrekte gerileme olması resesyonun pratik tanımıdır.”