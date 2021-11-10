WhatsApp’ta kripto para dönemi başlıyor

WhatsApp’ın yeni deneme sürümünde, mesajlaşma uygulamasına uçtan uça para transferi özelliğinin eklenebileceğine dair bir kod bulundu.

WhatsApp 2.21.23.10 beta sürümünde keşfedilen koda göre, uygulamaya Meta şirketine (eski ismiyle Facebook) ait Novi adlı dijital para cüzdanı entegre edilecek.

Banka hesabı ve kredi kartı eklenebilen Novi aracılığıyla kullanıcılar arasında ek masraf olmadan para transfer edilebiliyor. Şu an için sadece ABD’de kullanılan Novi’de Pax Dollar adı verilen ABD Doları’na sabitlenmiş bir kripto para birimiyle işlem yapılıyor.

Kullanıcıların Novi’yi WhatsApp’a entegre ederek para transferi hizmetinden faydalanabilmesi için kimlik doğrulaması yapmaları gerektiği bildirildi. Doğrulama işleminin bazı kimlik belgelerinin yüklenmesi veya video selfie yoluyla yapılabileceği kaydedildi.