Whatsapp’a üç yeni gizlilik ayarı: Artık gruplardan ‘çaktırmadan’ ayrılabileceksiniz

Meta çatısı altında yer alan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp daha özel bir iletişim deneyimi için üç yeni gizlilik ayarını devreye sokuyor.

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Teknoloji dünyasından en son gelişmeleri veren Techcrunch’ın haberine göre kullanıcılar, çevrimiçi durumdayken ‘kimlere görünüp kimlere görünmeyeceklerini’ kendileri seçebilecek. Çevrimiçi durumunuzu görebilecek kişilerin sayısında bir sınırlama olmayacak ve listede istediğiniz zaman güncelleme yapabileceksiniz. Bu özellik hem mobil hem de masaüstü kullanımda geçerli olacak.

İkinci yenilik, bir kez açıldıktan sonra kaybolan ‘bir kez görüntüle’ mesajları için ekran görüntüsü almayı engelleyen özellik. WhatsApp bir yıl önce ‘kaybolan’ bir medya seçeneği sunmuş ancak kullanıcıları ‘o sırada alıcının paylaşılan fotoğrafları ve videoları ekran görüntüsü olarak kaydedip kaydetmediğini bilemeyecekleri’ konusunda uyarmıştı.

Bu özellik şimdilik test aşamasında. Üstelik ekran görüntüsü, farklı bir cihazla ekranının fotoğrafı çekilerek de alınabiliyor. Yine de bu yeni özellik ‘kayıt yapmayı’ bir miktar da olsa zorlaştırıyor.

Son değişiklik, güvenlik açısından olmasa bile yaşam kalitesini yükseltmesi açısından önemli. Artık Whatsapp kullanıcıları gruplardan ‘herkese duyurmadan’ ayrılabilecek. Bilgilendirme grup yöneticisine gidecek. Bu değişiklik de, uygulamanın hem masaüstü hem de mobil sürümün de olacak.