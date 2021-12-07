West Side Story’ye yasak

ABD’li Steven Spielberg’in yönettiği ‘West Side Story’ (Batı Yakası’nın Hikayesi) Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Katar’da gösterilmeyecek. Yasaklama nedeni trans birey karakter.

Fotoğraf: Twentieth Century Fox Film Corporation

Disney ve 20th Century ortak yapımı film bu cuma vizyona girecek. Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten trans birey karakter içeriyor diye gösterilmesine izin çıkmadı. BAE, Bahreyn, Umman ve Katar ise belirli bölümlerin kesilmesini istedi. Ancak Hollywood Reporter’ın haberine göre Disney sansür talebini kabul etmedi.

Senaristlerin, söz konusu karakterin 1961 yapımı ilk West Side Story’deki ‘Anybodys’ olduğunu belirterek, “Orijinal filmde cinsiyet kimliği belirsiz olan bu karakter yeni yapımda trans birey olarak yansıtıldı. Ancak bu durumun bahsi açıkça geçmiyor senaryoda” dendi

Disney, Körfez ülkelerinin 5 Kasım’da vizyona giren ‘Eternals’ın içerdiği eşcinsel öpüşme sahnesinin kesilmesi talebini reddetmiş, film kısa süreli yasaklanmış ancak sonra istenen kesintileri yapmış ve film bazı ülkelerde gösterilmişti.

Disney ve 20th Century West Side Story’yle ilgili yasaklamalarla ilgili bir açıklama yapmadı. 29 Kasım’da, ABD’nin New York kentinde dünya prömiyeri yapılan film hakkında olumlu yorumlar yapılmış, Oscar’a aday olacağı konuşulmuştu.