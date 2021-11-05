‘Eternals’ yıldızı Angelina Jolie’den eşcinsel öpüşme sahnesiyle ilgili yasağa tepki: Cahiller

ABD’li oyuncu Angelina Jolie rol aldığı süper kahraman filmi ‘Eternals‘ın gösteriminin iki erkeğin öpüşmesi bahanesiyle yasaklanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Bugün gösterime giren son Marvel filminin Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’da eşcinsellik barındırdığı için vizyona girmesi engellenmişti.

Filmde Brian Tyree Henry’nin canlandırdığı Phastos karakteri ile Haaz Sleiman tarafından canladırılan eşi Ben öpüşüyor.

Kaynaklar yerel otoritelerin söz konusu sahnenin çıkarılarak sansürlenmesini talep ettiğini aktardı. Ancak talepleri reddedildi.

Filmde Thena karakterini canlandıran Jolie izleyiciler adına üzgün olduğunu beliterek Marvel’ın sahneleri kesmeyi reddetmesiyle gurur duyduğunu ifade etti.

46 yaşındaki oyuncu, “Bugün hala Phastos’un sahip olduğu aileyi ve ilişkisinin, aşkının güzelliğini göremeyen insanların olduğu bir dünyada nasıl yaşadığımızı anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Jolie bu konuda öfkeli olan ya da bunu onaylamayan insanları ise cahil olarak tanımladı.