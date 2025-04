Wes Anderson'ın yeni filmi 'The Phoenician Scheme' 30 Mayıs'ta vizyonda

ABD’li yönetmen Wes Anderson’ın yeni filmi ‘The Phoenician Scheme’ 30 Mayıs’ta vizyona girecek.

Ünlü yönetmenin bir aile hikayesini anlattığı film, 13-24 Mayıs’ta düzenlenecek Cannes Film Festivali’nde yarışacak.

Başrollerde ünlü oyuncular Scarlett Johansson, Bill Murray, Tom Hanks, Benicio del Toro, Benedict Cumberbatch, Charlotte Gainsbourg ve Willem Dafoe yer alıyor.

Anderson, ‘Grand Budapest Otel’, ‘The French Dispatch’, ‘The Moonrise Kingdom’ ve ‘The Royal Tenenbaums’ filmleriyle biliniyor.

